Aroma işçilerinin grevi 10. gününde: Kurban kesmek bize hayal

Aroma Meyve Suları İşletmesi patronu ile Tek Gıda-İş Sendikası arasında süren toplusözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine 290 işçinin başlattığı grev 10. gününde. Kurban kesmek bize hayal diyen işçiler, "Birlik içinde bekliyoruz ve istediğimizi alacağımıza inanıyoruz."

İşçiler eşleri ve çocuklarıyla birlikte fabrika önünde sabah yönetim kadrosunun fabrikaya girişinde ve akşam çıkışında yol kenarına dizilerek protesto ediyor. Bayrama kadar anlaşma sağlanırsa işçinin bayramı olacak diyen işçiler eğer anlaşma sağlanamazsa bu bayramı fabrika önünde karşılayacaklarını söylüyor.

"Aldığımız parayla bir ay geçinsinler..."

Evrensel gazetesinden Uğur Ökdemir'in haberine göre, 16 yıldır Aroma’ da çalıştığını söyleyen bir işçi; “ 16 yıldır buradayım ve aldığım ücret 1790 civarında ve iki ayda bir ikramiye var hepsi bu kadar.

Evim kira ve bir çocuğum var lise son sınıf bu sene üniversiteye hazırlanacak. Aylık olarak 320 TL çocuğun okulda yemek parası ve 170 TL de servis parası var. Tabi bu geçen senenin fiyatları bu sene ne olur bilmiyorum. Daha ev kirası, faturalar, mutfak masrafı derken para bitiyor.” diyen işçi şöyle devam etti; “Aldığımız para ortada ayaküstü hesap yaptık sizle para bitti.

Bu parayla bir ay geçinsinler saygı duyacağım ama geçinemezler. Benim bir çocuğum var ama burada iki, üç çocuğu olan arkadaşlar var onlar için daha da bir zor oluyor. Biz fazla bir şey istemiyoruz sadece hakkımız olanı istiyoruz” dedi.

"Kurban kesmek bize zaten hayal"

Ben işime çok saygı duyuyorum ve severek yapıyorum. Çünkü ne olursa olsun burası bizim ekmek teknemiz ve sahiplenmek gerekiyor.

Biz bu şekilde yaklaşırken patronunda bunları görerek işçisine o sıcaklıkla sahiplenmesi gerekir. Önümüz bayram ve belli başlı şeylerin alınması gerek ama alamıyoruz.

Kurban kesmek bize zaten hayal durumumuz ortada. Bayram tatilini 10 gün yaptılar ama bizim tatile çıkma gibi bir şansımız yok ki. Ben ailemle en son ne zaman tatile gittim onu bile hatırlamıyorum açıkçası. Bizim bayram tatilimiz çevremizdeki eş dostu ziyaret etmek” dedi.

"Bu maaşla evlenmeyi düşünmek intihar resmen"

4 yıldır çalıştığını söyleyen bir başka Aroma işçisi; “ Asgari ücret alıyorum o da kesintiye uğruyor ve elime geçen para 1300 ile 1350 TL arası bir şey oluyor.

Ben bekarım ve bu para bana yetmiyor. Birde evli olsam vay halime zaten bu maaşla evlenmeyi düşünmek bir intihar resmen. Bu aldığım parayla tek başına geçinemezken öbür türlü nasıl geçinilir” dedi.

"Birlik içindeyiz, istediğimizi alacağımıza inanıyorum"

Fabrika önünün ikinci evleri olduğunu ifade eden işçi; “ Gece gündüz buradayız. Birlik içinde bekliyoruz ve istediğimizi alacağımıza inanıyorum.

Bayram öncesi anlaşma sağlanırsa bizim için çifte bayram olacak. Yoksa bayramı burada fabrika önünde karşılayacağız.

Bizim için tatil planları kurmak zaten hayal çünkü daha yola çıkmadan para bitiyor o yüzden tatil planı yapmadım hiç, bu senede öyle oldu.

Durumumuz açık ve net her şey gözle görülüyor. Biz sendikamız ve arkadaşlarla birlik içinde bu işi istediğimiz gibi bitireceğiz başka çaremiz yok.

Eğer patronun dediğine boyun eğersek bundan sonra bize her istediğini yaptırır istediği zammı verir ya da vermez. O yüzden biz bu işi istediğimiz şekliyle sonuçlandıracağız bu birlikle” dedi.