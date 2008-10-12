AROG ve İvedik kapışacak





Numara taşıma uygulaması için Avea Arog, Turkcell Recep İvedik ve Cellocanlar ile abonenin dikkatini çekecek..



Cep telefonu operatörleri 9 Kasım'da başlayacak Numara Taşıma uygulamasına iddialı bir şekilde hazırlanıyor. Turkcell Recep İvedik ve Cellocan'ları kampanyalarında kullanacak. Avea da grup şirketi Türk Telekom'un reklamlarında oynayan Cem Yılmaz'ın AROG filmini kullanacak. AROG filminin daha önce TTNet abonelerine özel gösterim yapılacağı açıklanmıştı. Şimdi Avea da numara taşıma reklamlarında kullanmaya başlayacak. Turkcell son kampanya döneminde kullandığı Recep İvedik karakterini numara taşıma uygulamasını anlatmak için de tercih ediyor.



Avea numara değiştirme reklamları dışında AROG filmini katma değerli servisleri için de kullanacak. Filmin afiş ve müzikleri ceplere indirilecek. Faturalı ya da ön ödemeli aboneler kısa mesaj göndererek ya da wap sitesinden AROG filminin posterlerini cep telefonuna indirebilecek. Vodafone da rakiplerine göre biraz daha sessiz gidiyor.

