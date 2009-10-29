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Dünya

Arnold ağzını bozdu!

Arnold Schwarzenegger'in meclis üyelerine küfür ettiği iddia edildi.

29 Ekim 2009 02:00

ABD’nin Cumhuriyetçi California Valisi Arnold Schwarzenegger’in aldığı kararların gerekçelerini açıkladığı belgelerden birinde meclis üyelerine küfür ettiği iddia edildi.

Mesajdaki satırların ilk harflerinin alt alta okunmasıyla ortaya çıkan mesajı meclisin Demokrat üyelerinden biri keşfetti. Gerçekten de mesajın ilk paragrafındaki satırların baş harfleri sırasıyla F-U-C-K, ikinci paragrafınkiler ise Y-O-U şeklinde sıralanıyor. Schwarzenegger’in mesajları yasa tekliflerini gönderen meclis üyelerine gönderiliyor ve Vali’nin internet sitesinde de yayımlanıyor. Bu küfürlü mesajın gönderildiği meclis üyesinin Tom Ammiano olduğu biliniyor.

Ammiano bu yıl içinde sekiz yasa teklifinde bulunmuş, Schwarzenegger bu tekliflerin altı tanesini reddetmişti.

Bir meclis toplatısında da Ammiano Schwarzenegger’e “yalancı” diye bağırmış ve konuşmasını yuhalamıştı. Schwarzenegger’in sözcüsü Aaron McLear durumla ilgili olarak “Aman Tanrım, ne rastlantı. Bu kadar çok veto kararı alırsanız böyle bir şey olması doğaldır” yorumunu yaptı. McLear daha önceki mesajların satırbaşlarından da şair anlamına gelen “poet” ve sabun anlamına gelen “soap” kelimelerinin çıkarıldığını hatırlattı.

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