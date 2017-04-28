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Dünya

Arnavutluk'un yeni cumhurbaşkanı belli oldu

LSI Genel Başkanı ve Meclis Başkanı Meta, 87 milletvekilinin oyunu alarak cumhurbaşkanı seçildi

28 Nisan 2017 23:24

Arnavutluk'taki cumhurbaşkanlığı seçiminin 4'üncü  turunda, Sosyalist Bütünleşme Hareketi (LSI) Genel Başkanı ve Meclis Başkanı İlir  Meta, ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi. 

Tek adayın olduğu cumhurbaşkanlığı seçiminin 4'üncü turu, Arnavutluk  Meclisinde düzenlenen oturumda yapıldı.

Haziran ayında yapılacak genel seçime geçici hükümetle gidilmesini  talep eden ve bu nedenle şubat ayından itibaren Meclis çalışmalarına katılmayıp  çadırlı eylem düzenleyen muhalefet partileri seçime katılmadı.

89 milletvekilinin katıldığı oturumda Meta, 87 milletvekilinin  desteğini alarak Arnavutluk'un 7'nci cumhurbaşkanı seçildi. Seçime katılan 2  milletvekili ise İlir Meta'yı desteklemedi.

Meclisteki milletvekillerinin 5'te 3 çoğunluğunun arandığı ilk 3 turda  hiçbir isim aday olmamıştı. 4'üncü turda adayın seçilmesi için 71 milletvekilinin  desteğini alması yeterli sayılıyor.

Arnavutluk'un mevcut cumhurbaşkanı Bujar Nishani'nin görevi 24  Temmuz'da sona erecek.

 

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