T24 LogoT24 Logo
Dünya

Arnavutluk'un eski Devlet Başkanı Alia öldü TİRANA (A.A)

07 Ekim 2011 14:44

-Arnavutluk'un eski Devlet Başkanı Alia öldü TİRANA (A.A) - 07.10.2011 - Arnavutluk'un eski Devlet Başkanı Ramiz Alia başkent Tiran'da öldü. Arnavutluk Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Mimoza Kociu, Alia'nın, bugün yerel saatle 07.00'de, akciğerle bağlantılı komplikasyonlar nedeniyle 85 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu. Arnavutluk'ta 1991'de, komünist rejimin çökmesinden birkaç ay sonra yapılan ilk çok partili seçimde devlet başkanı seçilen Alia, Mart 1992'de yapılan seçimde Demokratik Parti tarafından yenilgiye uğratılmasının ardından istifa etmişti. Alia Arnavutluk'taki komünist diktatör Enver Hoca'nın 1985 yılında ölmesinin ardından komünist partisinin başına geçmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24