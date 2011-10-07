-Arnavutluk'un eski Devlet Başkanı Alia öldü TİRANA (A.A) - 07.10.2011 - Arnavutluk'un eski Devlet Başkanı Ramiz Alia başkent Tiran'da öldü. Arnavutluk Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Mimoza Kociu, Alia'nın, bugün yerel saatle 07.00'de, akciğerle bağlantılı komplikasyonlar nedeniyle 85 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu. Arnavutluk'ta 1991'de, komünist rejimin çökmesinden birkaç ay sonra yapılan ilk çok partili seçimde devlet başkanı seçilen Alia, Mart 1992'de yapılan seçimde Demokratik Parti tarafından yenilgiye uğratılmasının ardından istifa etmişti. Alia Arnavutluk'taki komünist diktatör Enver Hoca'nın 1985 yılında ölmesinin ardından komünist partisinin başına geçmişti.