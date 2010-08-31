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ARNAVUTLUK'TAN AB'YE "GÖÇ YAŞANMAYACAK" SÖZÜ TİRAN (A.A)

31 Ağustos 2010 17:15

-ARNAVUTLUK'TAN AB'YE "GÖÇ YAŞANMAYACAK" SÖZÜ TİRAN (A.A) - 31.08.2010 - Avrupa Birliği ile bütünleşme süreci çerçevesinde reform çalışmalarını sürdüren Arnavutluk, AB içinde serbest dolaşım imkanı tanınması durumunda "göç yaşanmayacağı" sözü verdi.  Arnavutluk hükümeti tarafından hazırlanan ve serbest vize rejimine geçilmesi durumunda Arnavutluk vatandaşlarının AB ülkelerine kitlesel göçünün önüne geçilmesi için alınacak önlemleri içeren rapor, Avrupa Komisyonu'na teslim edildi.  Raporda, Arnavutluk hükümetinin ülke sınırlarını sıkı bir şekilde kontrol edeceği, AB'nin geçen yıl Makedonya ve Sırbistan'a vize uygulamasını kaldırmasının ardından bu ülkelerden AB ülkelerine yaşanan kitlesel göçün Arnavutluk için sözkonusu olmayacağı sözü verildi.   Arnavutluk Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Gazmend Turdiu, gazetecilere açıklamasında eylül ayı içinde AB'nin Arnavutluk hakkındaki raporu onaylayabileceğini, kasımda da AB İçişleri Bakanları'nın, Arnavutluk vatandaşlarına vizenin kaldırılması hakkında olumlu karar alacağına inandığını söyledi. Bu takdirde ocak 2011'den itibaren Arnavutluk vatandaşları da AB içinde vizesiz dolaşım imkanından faydalanabilecek.

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