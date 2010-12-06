T24 LogoT24 Logo
Gündem

ARNAVUTLUK'TA SELZEDEYE MEHMETÇİK ELİ DEĞDİ ANKARA (A.A)

06 Aralık 2010 14:42

-ARNAVUTLUK'TA SELZEDEYE MEHMETÇİK ELİ DEĞDİ ANKARA (A.A) - 06.12.2010 - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından sel felaketinden etkilenen Arnavutluk'a gönderilen 3 helikopter, 10 bin 975 kilogram gıda maddesinin nakil ve dağıtımını gerçekleştirerek, 6 Arnavut vatandaşının tahliyesini sağladı. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgi notunda, şunlar kaydedildi: ''Arnavutluk'ta meydana gelen sel baskınlarından etkilenen afetzedelere yardım maksadıyla üç adet S-70 Skorsky arama - kurtarma helikopteri 5 Aralık günü afet bölgesine intikallerini tamamlamışlardır. 13.30-17.20 saatleri arasında; İşkodra, Pentari ve Sukajdaja bölgelerine toplam 11 sorti uçuş gerçekleştirilmiş ve bu kapsamda, 10 bin 975 kilogram gıda maddesinin nakil ve dağıtığımı gerçekleştirilmiş, Arnavutluk İçişleri Bakanı, Genelkurmay Başkanı ile Lojistik Komutanının Sukajdaja'ya intikali sağlanmış, 6 Arnavutluk vatandaşı Sukajdaja'dan İşkodra'ya tahliye edilmiştir. Afet bölgesine çok yakın olan Gjader Askeri Üssüne konuşlanmış olan TSK personeli ve helikopterler arama kurtarma ve yardım maddesi dağıtımı faaliyetlerine devam etmektedirler.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24