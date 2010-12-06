-ARNAVUTLUK'TA SELZEDEYE MEHMETÇİK ELİ DEĞDİ ANKARA (A.A) - 06.12.2010 - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından sel felaketinden etkilenen Arnavutluk'a gönderilen 3 helikopter, 10 bin 975 kilogram gıda maddesinin nakil ve dağıtımını gerçekleştirerek, 6 Arnavut vatandaşının tahliyesini sağladı. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgi notunda, şunlar kaydedildi: ''Arnavutluk'ta meydana gelen sel baskınlarından etkilenen afetzedelere yardım maksadıyla üç adet S-70 Skorsky arama - kurtarma helikopteri 5 Aralık günü afet bölgesine intikallerini tamamlamışlardır. 13.30-17.20 saatleri arasında; İşkodra, Pentari ve Sukajdaja bölgelerine toplam 11 sorti uçuş gerçekleştirilmiş ve bu kapsamda, 10 bin 975 kilogram gıda maddesinin nakil ve dağıtığımı gerçekleştirilmiş, Arnavutluk İçişleri Bakanı, Genelkurmay Başkanı ile Lojistik Komutanının Sukajdaja'ya intikali sağlanmış, 6 Arnavutluk vatandaşı Sukajdaja'dan İşkodra'ya tahliye edilmiştir. Afet bölgesine çok yakın olan Gjader Askeri Üssüne konuşlanmış olan TSK personeli ve helikopterler arama kurtarma ve yardım maddesi dağıtımı faaliyetlerine devam etmektedirler.''