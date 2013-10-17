Arnavutluk'ta sel felakati: 17 ölü, 39 kayıp



Arnavutluk’un başkenti Tiran ve yöresinde son 20 yıllın en büyük sel felaketi yaşanıyor. Sel nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi kayıp, 6 binin üzerinde kişi ise tahliye edildi.

Turan Kasap'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Tiran ve çevresinde saatte metrekareye 90 kilogram yağan yağmur, Kamze nehrinin taşıması neden oldu. Nehrin taşmasıyla bin ev sel altında kaldı, 6 bin kişi tahliye edildi. Selde 17 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi ise kayıp. Özelikle Tiran yöresindeki, Paskuçan, Laparke semtlerinde ve Kamze nehri köprüsünde durumun kötü olduğu bildirildi.

Asker kurtarma operasyonu yapıyor

Yağışın devam etmesi ve kurtarılmayı bekleyen yüzlerce insanın bulunduğu bölgelere yetişmeye çalışan itfaiye birliklerine Arnavutluk ordusu da yardım ediyor. 24 saat devamlı olarak çalışan itfaiye ve ordu mensupları, özelikle Tiran semtlerinde evlerinden çıkamayan vatandaşları kurtarmaya çalışıyor. Sel felaketiyle ilgili açıklamada bulunan Savunma Bakanı Mimi Kondenli, itfaiye ve ordu mensuplarına, polis ekiplerinin katılması emrini verdiğini belirtirken, kurtarma için helikopterlerin devreye gireceğini belirtti. Bakan Mimi Kondeli,Tiran yöresindeki ekili alanlar yanında bulunan 800’e yakın eve ulaşılmaya çalışıldığını vurguladı. Bakan Kondeli, Tiran’ın çok sayıda sokaklarının da sel altında kaldığını açıklarken yakınlarda bulunan hidroelektirik santrallerinde suyun taşmasının büyük tehlike oluşturduğunu söyledi. Durumun çok ağır olması ve yağışların devam etmesi nedeniyle Arnavutluk Hükümeti’nin Tiran ve yöresinden olağanüstü hal ilan etmesi bekleniyor. Hükümete yakın kaynaklara göre, Arnavutluk son 20 yılın en büyük sel felaketi ile mücadele için komşu ülkelerden yardım aramaya hazırlanıyor.