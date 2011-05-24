-ARNAVUTLUK'TA SEÇİMİ LULZİM BAŞA KAZANDI TİRAN (A.A)- 24.05.2011 - Arnavutluk'ta 8 Mayıs'ta yapılan yerel seçimlerin başkent Tiran belediyesi başkanlığı sonucu resmen ilan edildi, Lulzim Başa'nın seçimi kazandığı açıklandı. Merkez Seçim Komisyonu, Tiran belediye başkanlığı için seçim sonuçlarını üçe karşı dört oyla onayladı. İktidardaki Demokratik Parti öncülüğündeki '' atandaşlar İçin Birlik '' koalisyonun Tiran belediyesi başkanlığı adayı Lulzim Başa 124 bin 786 oy, ana muhalefet Sosyalist Parti öncülüğündeki ''Gelecek İçin Birlik '' koalisyonunun Tiran belediyesi başkanlığı adayı Edi Rama ise 124 bin 705 oy aldığı ilan edildi. Merkez Seçim Komisyonu'nun muhalefete mensup üyeleri bu karara karşı çıkarak, itiraz edeceklerini açıkladı. Başkent Tiran'da oy sayımı altı gün sürmüştü. Oy sayımından sonra ana muhalefet Sosyalist Parti Genel Başkanı da olan Tiran belediyesi başkanlığı koltuğuna dördüncü kez oturmayı hedefleyen Edi Rama'nın 124 bin 623 oy, iktidardaki Demokratik Parti'nin adayı Lulzim Başa'nın ise 124 bin 613 oy aldığı açıklanmıştı. Fakat Tiran'da oy sayımı sırasında belediye meclisi üyeleri için oy kullanılan sandıklarda belediye başkanlığı adayları için oylar bulunmuştu. Bunun üzerine Merkez Seçim Komisyonu, bu oyların da değerlendirilmesi kararını almıştı. Merkez Seçim Komisyonunun bu kararı ana muhalefet Sosyalist Parti yöneticileri ve taraftarlarınca ''kabul edilmez ve yasadışı'' olarak nitelendirilmişti. Ana muhalefet Sosyalist Parti ülke genelinde hükümete karşı protestolara başlamıştı. Yanlış oy sandıklarında Tiran belediye başkanlığı için atılan oylardan yüz yetmiş birinin Lulzim Başa, seksen üçünün ise Edi Rama'ya ait olduğu belirlenmişti. Bu oyların sayımından sonra Tiran belediye başkanlığı için seçim sonucu değişti.