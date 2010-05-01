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Dünya

Arnavutluk'ta sayım gerginliği

Sosyalist Parti'nin yönetiminde bugün başkent Tiran'da oyların yeniden sayılması için protesto gösterileri düzenlendi.

01 Mayıs 2010 03:00

T24- Arnavutluk'ta ana muhalefetteki Sosyalist Parti'nin 28 Haziran 2009'da düzenlenen genel seçimde oy sayımı sırasında usulsüzlük yapıldığını ileri sürerek parlamentoyu boykot etmesiyle başlayan siyasi gerginlik, giderek tırmanıyor. 
    

Sosyalist Parti'nin yönetiminde bugün başkent Tiran'da oyların yeniden sayılması için protesto gösterileri düzenlendi.


İskenderbey Meydanı'nda toplanan muhalefet yanlısı yaklaşık 80 bin kişi, protesto gösterisinde bulundu.


Gösteri sırasında bir konuşma yapan SP Genel Başkanı Edi Rama, "Protestolarımız kesintisiz olacak. 28 Haziran 2009'da yapılan genel seçimde (Başbakan Sali) Berişa çalınmış oylarla iktidara geldi. Berişa'nın hükümeti istifa edinceye kadar protesto gösterilerimizi sürdüreceğiz" dedi.


Edi Rama, Berişa hükümetinin ülkeyi derin bir ekonomik krize soktuğunu ve Arnavutluk'un AB ile bütünleşmesine hükümetin engel olduğunu ileri sürdü.


Herhangi bir şiddet olayının görülmediği protesto gösterisinde, protestocular geceyi başbakanlık binası önünde geçirecek. Yarın yine muhalefetteki partilerin liderleri başbakanlık binası önünde konuşmalar yapacak.


Bu arada, yarın, iktidardaki Demokratik Parti, taraftarlarını kutlama mitingine bir araya getirerek gövde gösterisi yapacak. İktidardakilerin kutlamaları da Başbakanlık binası yanında Anne Tereza Meydanı'nda düzenlenecek.

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