-ARNAVUTLUK'TA OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ TİRAN (A.A) - 09.05.2011 - Arnavutluk'ta yerel seçimler için ülke genelinde 4 bin 932 merkezde oy verme işlemi sona erdi. Ülke genelinde oy kullanma işlemi saat 07.00'de başladı ve saat 19.00'a kadar sürdü. Başkent Tiran'da ise günün son saatlerine kadar oy kullanma süreci devam etti. Gece saatlerinde oy sayımına başlanacak. İktidardaki Demokratik Parti Genel Başkanı ve Başbakan Sali Berişa düzenlediği basın toplantısında, ''Arnavutluk seçmenlerini selamlıyorum. Ülkede seçim süreci huzur içinde geçti. Bu seçimleri izlemekte olan yüzlerce yerli ve yabancı gözlemciyi selamlıyorum. Vatandaşlar İçin Birlik koalisyonu, her oya saygı gösterecektir ve seçimlerin sonuçlarını kabul edecektir '' dedi. Ana muhalefet Sosyalist Parti Genel Başkanı Edi Rama ise basına yaptığı açıklamada, ''Gelecek İçin Birlik koalisyonu bu seçimlerde başarılıdır. Oy sayım süreci de çok önemlidir. Her oyu savunmaya kararlıyız '' dedi. Seçim sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor. Tiran Belediye Başkanlığını daha önce üç kez kazanan Sosyalist Parti lideri Edi Rama, bu koltuk için iktidardaki Demokratik Partinin adayı eski İçişleri Bakanı Lulzim Başa ile yarışıyor.