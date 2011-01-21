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Dünya

ARNAVUTLUK'TA MUHALEFETİN GÖSTERİSİ SÜRÜYOR   TİRAN (A.A)

21 Ocak 2011 20:47

-ARNAVUTLUK'TA MUHALEFETİN GÖSTERİSİ SÜRÜYOR   TİRAN (A.A) - 21.01.2011 - Arnavutluk'un başkenti Tiran'da muhalefetin başbakanlık önündeki gösterisi sürüyor. Başbakan yardımcısının yolsuzluk iddiaları üzerine istifa etmesinin ardından erken seçim talebiyle başlatılan protesto gösterilerine katılanlardan bazıları, polise taş, molotofkokteyli fırlatırken, polis de göz yaşartıcı gaz kullandı.  Göstericiler başbakanlık binası çevresinde park edilmiş araçları yaktı, binaya taş fırlattı. Yüzlerce gösterici, erken seçim çağrısı yapan sloganlar atıyor.  

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