-ARNAVUTLUK'TA 15 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ TİRAN (A.A) - 09.12.2010 - Arnavutluk'ta son 10 gündür aralıksız devam eden şiddetli yağışlar yüzünden 15 bin kişi evini boşaltmak zorunda kaldı. Sel felaketi dolayısıyla oluşturulan acil durum merkezinden yapılan açıklamada, büyük bir bölümü İşkodra bölgesinde olmak üzere 5 bine yakın ev ile 14 bin hektar arazinin sular altında kaldığı bildirildi. Açıklamada bugüne kadar felaket bölgesinden yaklaşık 15 bin vatandaşın da güvenli yerlere tahliye edildiği kaydedildi. Sel felaketzedeleri için yapılan yardım ve kurtarma çalışmaları da, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu dost ve komşu ülkelerden gelen destekle aralıksız sürüyor. İşkodra bölgesinde felaketzedelere Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gönderdiği 3 helikopter ile gıda ve ilaç yardımı dağıtılıyor. TSK'ya ait helikopterler ayrıca felaket bölgesindeki vatandaşların tahliyesine de yardımcı oluyor. İşkodra Beldiye Başkanı Lorenc Luka gazetecilere yaptığı açıklamada İşkodra'da durumun hala kritik olduğunu belirterek, "Aralıksız çalışmaktayız. Bütün Arnavutlara, İşkodra'ya yardım çağrısında bulunuyorum" dedi.