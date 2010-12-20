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ARNAVUTLUK'A GÖNDERİLEN HELİKOPTERLER YURDA DÖNDÜ ANKARA (A.A)

20 Aralık 2010 21:19

-ARNAVUTLUK'A GÖNDERİLEN HELİKOPTERLER YURDA DÖNDÜ ANKARA (A.A) - 20.12.2010 - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından sel felaketinden etkilenen Arnavutluk'a gönderilen 3 helikopter, 426 bin 900 kilogram gıda maddesinin nakil ve dağıtımını gerçekleştirerek, bin 71 Arnavut vatandaşının tahliyesini sağladı. Görevlerini tamamlayan helikopterler, mürettebatlarıyla Türkiye'ye döndü. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgi notuna göre, Arnavutluk'taki sel felaketinin ardından 3 Skorsky helikopter afetzedelere yardım etmek için bu ülkeye gitti. Helikopterler, 5-19 Aralık tarihlerinde bin 71 afetzedenin tahliyesini sağlarken, 426 bin 900 kilo gıda ve yardım malzemesinin de dağıtımını yaptı. Helikopterler bunun için 156 saat 20 dakikalık uçuş gerçekleştirdi. Çalışmaların ardından Arnavutluk Genelkurmay Başkanlığınca 17 Aralıkta düzenlenen törenle 21 kişilik helikopter mürettebatı, askeri ataşe, danışma ve koordinasyon kurulu subayına ''Arnavutluk Silahlı Kuvvetleri Hayat Kurtarma Madalyası'' verildi. Görevlerini tamamlayan personel, 19 Aralıkta Türkiye'ye döndü.

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