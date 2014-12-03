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Deutsche Welle

Arnavutluk ve Sırbistan’ın cezaları kesinleşti

UEFA, Sırbistan ile Arnavutluk arasındaki tatil edilen maçın ardından, ülke federasyonlarının cezalara ilişkin yaptığı itirazları reddetti. Verilen cezalar uygulanacak.

03 Aralık 2014 16:21


Avrupa Futbol Federasyonları Birliği UEFA’nın tahkim kurulu, Sırbistan ve Arnavutluk arasındaki 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçında çıkan olaylar sonrası tatil edilen maça ilişkin iki ülkenin yaptığı itirazları reddetti.

14 Ekim'de iki takım arasında Belgrad’ta oynanan maçta devrenin bitimine kısa süre kala uzaktan kumandalı bir maket uçağa asılı "Büyük Arnavutluk" bayrağının sahaya indirilmesi üzerine olaylar çıkmış, futbolcuların yanı sıra seyircilerin de karıştığı kavgalar yaşanmıştı.

Yapılan açıklamaya göre söz konusu futbol federasyonlarının cezalara yaptığı itirazın reddedildiği, UEFA’nın 23 Ekim'de verdiği cezaların uygulanacağı belirtildi.

Verilen cezalar

UEFA'nın kararında, 3-0 hükmen galip ilan edilen ev sahibi Sırbistan'ın, eleme grubunda 3 puanı silinmişti. Her iki ülke federasyonları da 100'er bin euro para cezasına çarptırılmıştı. Ayrıca Sırbistan sahasındaki iki Avrupa Şampiyonası eleme grubu maçını seyircisiz oynayacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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