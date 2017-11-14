Arnavutluk, Türkiye'yi 10 kişiyle rahat geçti: 3-2

Antalya’da oynanan hazırlık maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk’la karşı karşıya geldi.
Arnavutluk, Armando Sadiku’nun 24 ve 39’uncu dakikalarda attığı goller iki farklı üstünlüğü yakaladı.
Ledian Memushaj, 41’nci dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görünce Arnavutluk, 10 kişi kaldı.
47’nci dakikada Cenk Tosun’un ceza alanına yaptığı ortada ağları havalandıran Cengiz Ünder farkı bire indirdi. 55’inci dakikada Eros Grezda’nın golüyle Arnavutluk, farkı tekrar ikiye çıkardı.
60’ncı dakikada Cenk Tosun’un pasıyla topla buluşan Emre Akbaba, skoru belirleyen golü kaydetti: 2-3.