Arnavutluk Türkiye'den kelle istedi

Arnavutluk hükümeti, milli kahramanları olarak kabul ettikleri Tepedelenli Ali Paşa'nın İstanbul Silivrikapı Mezarlığı'ndaki kesik başını Türkiye'den resmen istedi.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in konuğu olarak Türkiye'ye gelen Arnavutluk Meclis Başkanı Josephina Topalli, 1822 yılında Sultan 2. Mahmut tarafından idam edilen ve kesik başı İstanbul'a getirilen Tepedelenli Ali Paşa'nın kellesini Türkiye'den resmi yazıyla istediklerini açıkladı.

Arnavutların, Tepedelenli Ali Paşa'yı milli bir kahraman olarak gördüğünü ve kesik başının ülkeye getirilmesinin kendileri açısından çok önemli olduğunu belirten Topalli, "Bu konudaki talebimizi Türk yetkililere resmen ilettik. İlgili bakanlıklar arasında görüşmeler devam ediyor. Formaliteler halledildikten sonra Tepedelenli'nin kesik başının en kısa sürede Arnavutluğa nakledileceğine inanıyoruz" diye konuştu.

Vatan gazetesinden Levent İçgen’in haberine göre, Arnavutluk Dışişleri Bakanlığı'nın, Tepedelenli Ali Paşa'nın kesik başının nakli ile ilgili talebi, Türkiye Dışişleri Bakanlığına geçtiğimiz hafta içinde ulaştı. Türkiye, kesik başın Arnavutluğa verilmesi konusunda henüz bir karar almadı. Osmanlı Paşası Tepedelenli'nin kesik başının nakli konusu Şubat ayı başında Arnavutluğu ziyaret eden Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ın bu ülkedeki temasları sırasında gündeme gelmişti. Arnavutluk Başbakanı Sali Berişa, Bakan Yılmaz ve Arnavutluk Dostluk Grubu Başkanı Rıfat Sait’ten Osmanlı döneminde idam edilen Tepedelenli'nin kellesinin Arnavutluğa naklini talep etmişti. 2013 yılının Haziran ayında seçime gidecek olan Arnavutluk'ta, Başbakan Sali Berişa'nın Ali Paşa'nın kellesini getirerek milliyetçi oyları kendisine çekmeyi planladığı öne sürülüyor. Türkiye ile iyi ilişkileri bulunan Berişa'nın seçim kampanyası için Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan da destek istediği öğrenildi. Erdoğan'ın seçim öncesinde Arnavutluğa giderek Berişa'yı ziyaret etmesi bekleniyor.

Tepedelenli Ali Paşa uzun yıllar Osmanlı idaresi altında kalan Arnavutluğun bağımsızlığını kazanmasında ilk kıvılcımı yakan isim olarak kabul ediliyor. Ali Paşa, bağımsız bir devlet kurma çalışmalarına başlayınca Sultan 2. Mahmut tarafından görevden alınmıştı. Padişahın bu kararına isyan eden Ali Paşa, 1822 yılında yakalandı ve idam edildi. Kesik başı Padişaha gösterilmek üzere İstanbul'a getirildi. Vücudu ise Arnavutlukta kaldı. Türkiye, Arnavutluğun iade talebini kabul ederse, kesik baş tam 191 yıl sonra vücuduyla buluşmuş olacak.