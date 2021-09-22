Arnavutluk'ta Thodex operasyonu: Kurucu Faruk Fatih Özer'e yardım ettiği gerekçesiyle bir kişi tutuklandı

Kripto para borsası Thodex hakkında yürütülen soruşturma kapsamında kırmızı bültenle aranan şirketin kurucusu firari Faruk Fatih Özer’e yardım ve yataklık ettiği gerekçesiyle Arnavutluk vatandaşı E.H., Tiran polisi tarafından tutuklanarak cezaevine götürüldü.

Kripto para borsası Thodex hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Arnavutluk polisinden alınan bilgiye göre kırmızı bültenle aranan Thodex kurucusu firari Faruk Fatih Özer’e yardım ve yataklık ettiği gerekçesi ile Arnavutluk vatandaşı E.H., Tirana polisi tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu. E.H.'nin polis soruşturmasında konuşmadığı ve yöneltilen suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Fatih Özer'i tanımadığını söyleyen E.H., firari Özer'e yardım ettiği yönündeki suçlamaların doğru olmadığını savundu. Ancak polisin elinde, Arnavutluk vatandaşı E.H.'nin "Fatih Özer'in Arnavutluk'a gelmesine yardım eden kişi" olduğuna dair çok sayıda delil bulunduğu öğrenildi. (İHA)