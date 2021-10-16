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Dünya

Arnavutluk'ta 4 Rus turist, bir otelin saunasında ölü bulundu

Turistlerin aynı aileden olma ihtimali üzerinde duruluyor

16 Ekim 2021 14:56

T24 Dış Haberler

Arnavutluk'un batısındaki bir tatil kasabasında 4 Rus turistin ölü bulunduğu açıklandı.

Arnavutluk polisi yayımladığı açıklamada turistlerin saunada oksijensiz kaldıktan sonra ölü halde bulunduğunu bildirdi.

Devam eden soruşturma gerekçesiyle polis, ölümün ne şartlar altında gerçekleştiği ile ilgili başka bir detay sunmadı. Otelde çalışan herkesin sorgulandığı belirtildi.

Ölen turistlerin bir haftadır 5 yıldızlı otelde kalan bir gruba dahil olduğu ve yaşlarının 31 ile 60 arasında olduğu aktarıldı. 

Soyadları nedeniyle polis, hayatını kaybedenlerin aynı aileden olma olasılığı olduğuna inanıyor. 

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