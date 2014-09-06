Arnavutluk Merkez Bankası Başkanı gözaltında



Arnavutluk Başsavcılığı, Merkez Bankası Başkanı Ardian Fullani'nin ‘görevini kötüye kullanma' suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurdu. Bankanın en yüksek denetçisi Elivera Golemi'nin de aynı suçlama ile karşı karşıya olduğu ifade edildi. Golemi'ye karşı da yakalama emri çıkartıldığı belirtildi.

Geçen ağustos ayında banka rezervlerinin son dört yıl içerisinde yaklaşık 5 milyon 400 bin euro eksildiği ortaya çıkmıştı. O dönemden bu yana 14 banka çalışanı tutuklandı. Zanlılardan biri yolsuzluk yaptığını itiraf etti. Çalışan, ifadesinde bankadan çaldığı parayı spor bahislerine yatırdığını söyledi. Merkez Bankası Başkanı Fullani ise hakkında her tür iddiayı reddediyor ve söz konusu iddiaların bankanın itibarına ve günlük işleyişine zarar verdiğini öne sürüyordu.