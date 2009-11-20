Arnavutluk ile vize kaldırıldı

T24 - Arnavutluk ile Türkiye arasında vizenin karşılıklı olarak kaldırılmısna ilişkin anlaşma imzalandı.



Türkiye ile Arnavutluk arasında bugün nota teatisi yoluyla imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Vizenin Karşılıklı olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma" ile umuma mahsus pasaport hamili Arnavutluk vatandaşlarına vize muafiyeti tanındı.



Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu çerçevede, umuma mahsus pasaport hamili Türk ve Arnavutluk vatandaşlarının 180 gün içinde 90 günü aşmayan seyahatleri için karşılıklı olarak vizeden muaf kılındıkları, anılan anlaşmanın onay işlemlerinin tamamlanmasını müteakiben yürürlüğe gireceği kaydedildi.



Arnavutluk, 1992 yılından beri umuma mahsus ve resmi pasaport hamili Türk vatandaşlarına vize muafiyeti uyguluyor.