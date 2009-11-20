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Arnavutluk ile vize kaldırıldı

Arnavutluk ile Türkiye arasında vizenin karşılıklı olarak kaldırılmısna ilişkin anlaşma imzalandı.

20 Kasım 2009 02:00

T24 - Arnavutluk ile Türkiye arasında  vizenin karşılıklı olarak kaldırılmısna ilişkin anlaşma imzalandı.

Türkiye ile Arnavutluk arasında bugün nota  teatisi yoluyla imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk  Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Vizenin Karşılıklı olarak Kaldırılmasına Dair  Anlaşma" ile umuma mahsus pasaport hamili Arnavutluk vatandaşlarına vize  muafiyeti tanındı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu çerçevede, umuma mahsus  pasaport hamili Türk ve Arnavutluk vatandaşlarının 180 gün içinde 90 günü aşmayan  seyahatleri için karşılıklı olarak vizeden muaf kılındıkları, anılan anlaşmanın  onay işlemlerinin tamamlanmasını müteakiben yürürlüğe gireceği kaydedildi.

Arnavutluk, 1992 yılından beri umuma mahsus ve resmi pasaport hamili Türk  vatandaşlarına vize muafiyeti uyguluyor.

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