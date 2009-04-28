Arnavutluk da AB üyeliğine başvurdu

Arnavutluk Başbakanı Berişa, AB Dönem Başkanı Çek Cumhuriyeti'nin başbakanı Topolanek'e ülkesinin adaylık başvurusunu resmen iletti.



Arnavutluk Başbakanı Sali Berişa, ülkede reformların taviz verilmeden sürdürüleceğini belirterek, halkın büyük çoğunluğunun ülkenin AB'ye üyeliğini istediğini söyledi.



Berişa, Dışişleri Bakanı Lulzim Başa ve Entegrasyon Bakanı Majlinda Bregu ile birlikte Çek Cumhuriyetinin başkenti Prag'a hareketinden önce yaptığı açıklamada, "Hep birlikte bu amaca (AB üyeliği) ulaşacağımıza inanıyoruz" dedi.



Berişa, AB'ye adaylık başvurusu yapılmasının tek taraflı değil, AB ülkeleriyle istişare halinde alınmış bir karar olduğunu belirtti.



Berişa, Çek Cumhuriyeti Başbakanı Mirek Topolanek'e ülkesinin adaylık başvurusunu resmen iletti. Arnavutluk Başbakanı ayrıca Çek Cumhurbaşkanı Vaclav Klaus ve AB Komisyonun Genişlemeden Sorumlu Genel Müdürü Michael Leigh ile bir araya gelecek.



AB memnun



AB Komisyonu, AB'ye üyelik başvurusunda bulunan Arnavutluk'un siyasi reformlarla üyeliğe hazırlıkta ilerleme kaydettiğini ve bölgesinde yapıcı ve istikrarlı bir rol oynadığını bildirdi.



Arnavutluk Başbakanı Sali Berişa'nın ülkesinin AB'ye üyelik başvurusunu Dönem Başkanı Çek Cumhuriyeti Başbakanı Mirek Topolanek'e sunmasını memnuniyetle karşıladığını bildiren AB Komisyonu Genişleme Genel Müdürü Michael Leigh, üye ülkelerin görevlendirmesiyle Arnavutluk'a aday ülke statüsü tanınıp tanınmaması konusunda öneride bulunmaya hazır olduklarını kaydetti.



Leigh, aday ülke statüsü için Arnavutluk'un hukukun üstünlüğünü güçlendirecek reformlara devam etmesinin ve haziran ayındaki genel seçimlerin adil ve serbest ortamda yapılmasının "anahtar koşullar" olduğunu belirtti.



Tüm Batı Balkan ülkeleri gibi AB'ye potansiyel aday olarak kabul edilen Arnavutluk, resmi aday ülke statüsü için gereken İstikrar ve Ortaklık Anlaşmasını nisan ayı başında uygulamaya sokmuştu.