-ARNAVUTLUK AFGANİSTAN'A ASKER GÖNDERİYOR TİRAN (A.A) - 28.07.2010 - Arnavutluk, ABD liderliğindeki güçlere katılmak üzere Afganistan'a muharip birlik gönderiyor. 44 askerden oluşan Kartal 1 Birliği, Amerikan komutasında Kandahar'da 6 ay süreyle görev yapacak. Başbakan Sali Berişa, Afganistan'a gidecek askerler için düzenlenen törende, askerlere hitaben, ''Siz operasyonlarda, dünyanın en mükemmel ordusunun; Amerikan ordusunun askerleriyle omuz omuza yer alacaksınız'' dedi. Amerikalı uzmanlar tarafından eğitilen Kartal 1 Birliği'nden sonra başka birliklerin de Afganistan'a gönderilebileceğini söyleyen Berişa, hükümetin silahlı kuvvetleri desteklemeye kararlı olduğunu, gelecekte gerektiği durumda müttefiklerinin yanında taburla yer alabileceklerini ifade etti. Daha önce yurt dışına barış gücü misyonları için asker gönderen, ancak İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez muharip asker yollayan Arnavutluk, NATO'ya geçen yıl üye olmuştu.