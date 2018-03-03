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Arnavutköy'deki öğrenci servisi kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

  İbrahim YILDIZ - / İstanbul DHA ARNAVUTKÖY'de meydana gelen öğrenci servisi kazasında ağır yaralan kız  öğrenci tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

03 Mart 2018 18:44

 

İbrahim YILDIZ - / İstanbul DHA
ARNAVUTKÖY\'de meydana gelen öğrenci servisi kazasında ağır yaralan kız  öğrenci tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi\'nde  meydana geldi. Otomobille çarpışan servis minibüsünün yol kenarındaki vincin ayağına çarpıp devrilmesi sonucu meydana gelen kazada İrem Öztürk öğrenci hayatını kaybederken 12 kişi de yaralanmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan öğrencilerden Rümeysa Aslan da hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2\'ye yükseldi. Yaralıların hastanedeki tedavisi devam ediyor.
 

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