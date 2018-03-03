Arnavutköy'deki öğrenci servisi kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

İbrahim YILDIZ - / İstanbul DHA

ARNAVUTKÖY\'de meydana gelen öğrenci servisi kazasında ağır yaralan kız öğrenci tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi\'nde meydana geldi. Otomobille çarpışan servis minibüsünün yol kenarındaki vincin ayağına çarpıp devrilmesi sonucu meydana gelen kazada İrem Öztürk öğrenci hayatını kaybederken 12 kişi de yaralanmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan öğrencilerden Rümeysa Aslan da hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2\'ye yükseldi. Yaralıların hastanedeki tedavisi devam ediyor.

