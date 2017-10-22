Arnavutköy'de yapılan Boğazköy Merkez Camisi ibadete açıldı

İSTANBUL,(DHA)- ARNAVUTKÖY Belediyesi ve İlçe Müftülüğü ‘nün iş birliği ile yapılan Boğazköy Merkez Cami de vatandaşların yoğun katılımıyla ibadete açıldı, Boğazköy Kültür ve Spor Merkezi\'nin inşasına başlandı.

Caminin açılışı için düzenlenen törende konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı, “Uzun bir zaman yapımı devam etse de çok şükür güzel bir eser ortaya çıktı. Bu eseri ortaya çıkmasında en büyük pay sahibi şüphesiz mahalle sakinlerimiz. Buraya gönlünüzü koydunuz, maddi ve manevi desteklerinizi sundunuz, bizlere geldiğinizde de Arnavutköy’ün diğer kurumlarına nasıl destek sunduysak aynı gayreti bu camimizde de gösterdik” diye konuştu.

Protokol konuşmalarından sonra İlçe Müftüsü Bahri Şamat’ın duaları ile Boğazköy Merkez Cami vatandaşların ibadetine açıldı.

KÜLTÜR VE SPOR MERKEZİ YAPILIYOR

20 bin metre kare alana inşa edilecek Boğazköy Kültür ve Spor Merkezi inşasının yapım çalışmalarının başladığını söyleyen Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı, “Boğazköy Bölgemizde sosyal kültürel ağırlıklı, her yaş grubundan vatandaşlarımıza hizmet verecek tesisimizin de yapım çalışmaları başladı. Yanı başımızda yapımına başlanan Arnavutköy, Boğazköy Kültür ve Spor Merkezi 20 bin metre kare alana inşa ediliyor. İçerisinde kapalı pazarı, otopark, gençlerin yararlanacağı spor alanları, etkinlik alanları, gençlik merkezi, kadın kültür merkezi ve meydan alanıyla vatandaşlarımıza hizmet verecek” dedi.

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