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ARNAVUTKÖY'DE VAHŞET: EŞİNİ VE BEBEĞİNİ ÖLDÜRDÜ (1)

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA Arnavutköy'de eşini ve 2 yaşındaki kızını öldüren bir kişi intihar girişiminde bulundu

20 Haziran 2018 11:39

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA
Arnavutköy\'de eşini ve 2 yaşındaki kızını öldüren bir kişi intihar girişiminde bulundu.
Arnavutköy İmrahor Mahallesi\'nde Mehdin Elgün, eşini ve 2 yaşındaki kızını öldürdü. Mehdi Elgün, daha sonra kendine bıçakla zarar vererek intihar girişiminde bulundu. Mehdi Elgün olay yerine gelen akrabaları tarafından hastaneye kaldırıldı. Nurşen Elgün ve kızı Ecrin Elgün\'ün ilk belirlemelere göre boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Olay yerindeki inceleme sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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