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Arnavutköy'de toplu kına töreni

İSTANBUL, (DHA) - ARNAVUTKÖY Belediyesi yeni evlenecek çiftlere toplu kına töreni düzenledi

17 Eylül 2017 20:30

İSTANBUL, (DHA) - ARNAVUTKÖY Belediyesi yeni evlenecek çiftlere toplu kına töreni düzenledi. Ailelerin de katıldığı toplu kına töreninde duygusal anlar yaşandı.

Yeni Arnavutköy Belediyesi binası Kültür Merkezi\'nde gerçekleşen törende toplam 39 gelin adayının kınası yakıldı. 23 Eylül\'de nikâhları kıyılacak gelin adayları, kendileri için düzenlenen törende hem doyasıya eğlendi, hem gözyaşı döktü. 

Kına gecesinde ailesiyle birlikte keyifli vakit geçiren gelin adayı Gülsen Bebek, \"Çok memnunum, çok heyecanlıydım. Arkadaşlarımla, ailemle birlikte eğlendim. Haftaya nikahım var. Heyecanla önümüzdeki haftayı bekliyorum” dedi.

Arnavutköy Belediyesi\'nin nikâh sonrası hediye edeceği sürpriz balayı gezisinden ötürü büyük heyecan duyduğunu kaydeden Fadime Arslan, “Bugün kına gecemiz var. Mutluyuz, arkadaşlarımızla eğleniyoruz. Haftaya Cumartesi günü nikâhımız var. Nikâh sonrası da belediyenin bize sürpriz gezisi var” diye konuştu.

Kına töreninde duygusal anlar yaşayan Esma Dündar, “Hem heyecanlıyım hem üzüntülüyüm. Ailem de burada. Onlardan ayrılacağım için çok üzülüyorum ama düğünümü heyecanla bekliyorum çünkü kına çok eğlenceliydi. Belediyemize de çok teşekkür ediyorum. Bizi aileleri gibi gördüler” ifadelerini kullandı.

Kına kaftanlarını, mumları ve kına taçlarını karşılayan Arnavutköy Belediyesi, nikah sonrası yeni evli çiftlere bir de sürpriz balayı sözü verdi.

(FOTOĞRAF)

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