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ARNAVUTKÖY'DE İNŞAAT KAZISINDA GÖÇÜK; 1 İŞÇİ 

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA Arnavutköy'de bir inşaat kazısı sırasında göçük meydana geldi

18 Ocak 2019 21:05

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA
Arnavutköy\'de bir inşaat kazısı sırasında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan bir işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Karlıbayır Mahallesi, Karlıbayır Caddesi üzerinde temel kazısı devam eden bir inşaatta saat 17.30 sıralarında göçük meydana geldi. Göçük nedeniyle bir işçi toprak altında kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Kurtarma çalışmaları
-Genel ve detaylar

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