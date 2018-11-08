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ARNAVUTKÖY'DE HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ

Taylan ERGÜN-İSTANBUL DHA Arnavutköy'de sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu hafriyat kamyonu devrildi

08 Kasım 2018 18:38

Taylan ERGÜN-İSTANBUL DHA
Arnavutköy\'de sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu hafriyat kamyonu devrildi. Kazada sürücü Abdullah Aslan hayatını kaybetti.
Kaza 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Abdullah Aslan(47)  yönetimindeki 34 AJ 798 plakalı hafriyat kamyonu Hadımköy - Dursunköy Caddesi\'nde seyir halindeyken, sürücüsünün yol hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bariyerlere çarparak, devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Aslan\'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerine sevk edilen Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Kaza yapan hafriyat kamyonu
-Olay yerinden detaylar

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