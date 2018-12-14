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Arnavutköy'de fabrika yangını kontrol altına alındı

Alper KORKMAZ - Ali AKSOYER - Taylan ERGÜN-İstanbul DHA - ARNAVUTKÖY'de sünger fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

14 Aralık 2018 15:15

Alper KORKMAZ - Ali AKSOYER - Taylan ERGÜN-İstanbul DHA - ARNAVUTKÖY\'de sünger fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Abdullah Gül Caddesi\'nde bulunan sünger üretimi yapan bir fabrikada saat 10.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede fabrikayı kaplarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.
İBB\'den yapılan açıklamada, \"Arnavutköy Hicret Mahallesi\'ndeki fabrikada çıkan yangın, İBB İtfaiyesi\'nin (43 araç, 122 personel) müdahalesi sonucu söndürülmüştür. Soğutma ve duman tahliyesi devam etmektedir. Yaralı ve can kaybı yoktur\" denildi.

(FOTOĞRAF)

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