Arnavutköy'de büyükbaş hayvanlar 6 bin liraya düştü

İSTANBUL, (DHA) - ARNAVUTKÖY\'DE hizmete giren ucuz kurbanlıkların da adresi oldu. Büyükbaş hayvanların 6 bin liraya kadar düştüğü Arnavutköy\'e vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Arnavutköy Haraççı\'da bulunan kurban satış ve kesim alanında, hala kurbanlık alamayanlar için kurbanlığın canlı ağırlık fiyatı 17 liraya kadar düştü. 610 büyükbaş hayvanın satışa sunulduğu alandaki hayvanların yüzde 70\'i Kurban Bayramı öncesi alıcılarını buldu.

VATANDAŞLAR KIYASIYA PAZARLIK ETTİ

Vatandaşların kurbanlıklarını seçmek için tek tek dolaştığı padokları Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı\'da gezdi. Baltacı, vatandaşla kurban satıcısının yaptığı pazarlığa dâhil olarak hem alıcıyı hem de satıcıyı memnun eden anlaşmayı gerçekleştirdi.

Hayvanını 19 bin TL’ye satan besici Şükrü Ömür Mustafaoğlu, kurban kesim ve satış alanıyla ilgili şunları söyledi:

\"Daha önceleri hayvanların yemliklerini ve altlıklarını kendimiz hazırlamak zorunda kalıyorduk. Başkanımıza böyle modern bir tesis sağlayıp bizlerin işini kolaylaştırdığı için teşekkür ediyoruz. Burası son derece modern ve temiz bir tesis oldu. Bu pazarda hem alıcılar hem de satıcılar memnun. Burası yeni bir Pazar olduğu için halkın daha yeni bilgisi oluyor. Kurban almak isteyenleri buraya bekliyoruz. Çünkü burada hayvan fiyatları çok uygun.”

25 senedir kurbanlık satışıyla uğraştığını belirten Coşkun Kaymak, “Burada hem hayvan çadırımız, hem de kesimhanemiz var. Buraya getirdiğim 70 hayvanımdan sadece 20 tane kaldı. Çok memnunum, hiçbir sıkıntımız yok. Kasaplarda 50 TL olan et burada 25-30 TL arasında. Hayvanı ahırda beslemeyip doğal ortamda, yaylada beslediğim için eti çok güzel” dedi.

Kurbanlık fiyatlarının en uygun olduğu pazarın Arnavutköy’de bulunduğunu aktaran Erkan Bilanik, 85’inci hayvanını sattığı için büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.

“BURASI TÜM VATANDAŞLARA ÇOK İYİ İMKÂNLAR SUNUYOR”

Arnavutköy Belediye Başkanı Baltacı, “Hem Arnavutköy’e hem de Arnavutköy dışındaki ilçelere ve şehir merkezlerine iyi bir imkân sunduğumuzu düşünüyorum. Bu alandaki şartlarımız son derece olumlu. Buraya gelip giden vatandaşlarımızı da düşündük ve ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri her türlü imkânı sunuyoruz. Ziyaretçi ve alıcı sayımız son derece arttı” şeklinde konuştu.

EN YENİ VE EN MODERN KURBAN KESİM ALANI

15 bin 400 metrekare alana kurulu olan son teknolojiyle düzenlenmiş kesimhanelerin bulunduğu satış alanında 2 Büyükbaş Kesim Alanı ve 30 Padok yer alıyor. Ayrıca tesis içerisinde Polis bekleme noktası, Ambulans bekleme noktası, Veteriner, Zabıta, İbadethane, Tuvalet, Duş alanı, Kafeterya, Büfe, İdari ofis, Kayıt ofisi ve Güvenlik alanı da bulunuyor.

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