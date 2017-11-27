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Arnavutköy'de 57 Pakistanlı göçmen kurtarıldı

  Çağatay KENARLI / İSTANBUL, (DHA) Arnavutköy Boğazköy Mahallesi'nde kimliği belirsiz kişiler tarafından elleri ve ayakları zincirle bağlı şekilde bodruma hapsedilen kişiler olduğu yönünde polis ekiplerine bilgi geldi

27 Kasım 2017 19:17

 
Çağatay KENARLI / İSTANBUL, (DHA) Arnavutköy Boğazköy Mahallesi\'nde kimliği belirsiz kişiler tarafından elleri ve ayakları zincirle bağlı şekilde bodruma hapsedilen kişiler olduğu yönünde polis ekiplerine bilgi geldi. Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine çalışma başlatarak olay yerine gitti. Ekipler, bir binanın bodrum katında ellerinden ve ayaklarından zincirlenmiş Pakistan uyruklu 57 kişiyi kurtardı. Polis ekipleri, göçmen kaçakçısı olduğu ileri sürülen Pakistan uyruklu 3 kişiyi de yakalayarak gözaltına aldı. 
 
10 BİN EURO\'YA YUNANİSTAN VEYA İTALYA
Polis ekipleri, kurtardığı Pakistan uyruklu göçmenlerden edindiği bilgiler doğrultusunda, 10 bin Euro karşılığında Yunanistan ve İtalya\'ya gitmek için Pakistanlı 3 şüpheli ile anlaştıklarını fakat şüphelilerin kendilerini gitmek istedikleri ülkelere götürmeden, para talep ettiğini belirledi. Zincirlenen göçmenlere, \'Ailenizi arayın, gitmek istediğiniz yere vardığınızı söyleyin ve kodları alın\' diye baskı yaptığı ve bunun üzerine zincirlendiklerini söyledikleri öğrenildi. 
 
\'HAWALA\' YÖNTEMİ NEDİR ?
Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü ekipleri, şebekenin alternatif havale sistemi olarak bilenen \'Hawala\' adlı bir ödeme sistemi kullandığını belirledi. \'Hawala\' adlı bu sistemde 2 aşamalı doğrulama yapılıyor. Birinci aşaması parayı yatırıp kod almak, ikinci aşaması ise gitmek istediği ülkeye varınca kendilerini karşılayan şebeke üyesine parayı yatırdığı ofiste kendisine verilen kodu vermesi üzerine şebeke üyeleri bu kodla banka gibi çalışan ofislere giderek parasını tahsil ediyor.

 

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