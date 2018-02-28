Arnavutköy Sualtı Hokey Takımı namağlup şampiyon oldu

İSTANBUL, (DHA) - ARNAVUTKÖY Belediye Spor Sualtı Hokey Takımı namağlup şampiyon olarak büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye Sualtı Federasyonu ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nin işbirliği ile bu yıl 15’incisi yapılan sualtı hokey şampiyonası sona erdi. Ankara ODTÜ olimpik yüzme havuzunda düzenlenen müsabakalarda, Arnavutköy Belediyesi Sualtı Hokey takımı tüm rakiplerini yenerek namağlup şampiyonluğa ulaştı. Arnavutköy Belediye Spor, halter, güreş, karate ve tekvando branşlarındaki başarısını sualtında da sürdürerek altın bir sezon yaşamaya devam ediyor.

“HEDEFİMİZ AVRUPA ŞAMPİYONASINA GİTMEK”

Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı, “Özellikle Arnavutköylü gençlerimizden yoğun bir talep var. Şu an takımımız gayet iyi durumda. Hedefimiz Avrupa Şampiyonasına gitmek ve ondan sonra da U19 ve U23’de milli takım kadrosuna oyuncu vermek. Sualtı Hokey Takımı’nın teknik direktörü ve aynı zamanda takım kaptanı olan Emre Yıldırım başta olmak üzere tüm sporcularımıza ve ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hedefimiz Avrupa Şampiyonası’na gitmek ve ondan sonra da U19 ve U23’de milli takım kadrosuna oyuncu vermek” dedi.

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