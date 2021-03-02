Arnavutköy'de fabrikadaki patlamada 1 işçi hayatını kaybetti

Arnavutköy'de suni deri üretimi yapılan fabrikada yağ kazanının patlaması sonucu yaralanan 3 işçiden biri olan Erdoğan Kaya, tedavi altına alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

Arnavutköy Hadımköy'de suni deri üretimi yapılan fabrikada dün saat 09.15 sıralarında yağ kazanında patlama meydana geldi. Patlamada 3 işçi yaralandı. Hastaneye kaldırılan 3 işçiden biri olan Erdoğan Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Erdoğan Kaya'nın Esenyurt'ta toprağa verildiği öğrenildi. (DHA)