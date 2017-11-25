Arnavutköy Belediyesi öğretmenlere yemekli bir program düzenledi

İSTANBUL,(DHA)- ARNAVUTKÖY Belediyesi, “24 Kasım Öğretmenler Günü” dolayısıyla ilçede görev yapan eğitimcileri bir araya getirdi. Belediye öğretmenlere ve davetlilere, öğretmenlerden oluşan müzik korosu ile bir yemek ziyafeti sundu.

Arnavutköy Belediyesi Yeni Kültür Merkezi’nde 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde göreve yeni başlayan öğretmenler için ilk olarak yemin töreni düzenledi. Stajyerliği biten öğretmenler, hep bir ağızdan burada yemin etti. Yemin töreninin ardından 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle İlçede görev yapan öğretmenlere yemekli bir program düzenlendi.

Arnavutköy Belediyesi Yeni Hizmet Binası’ nda düzenlenen etkinliğe Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, Belediye Başkan Yardımcıları, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Dağ, Belediye Meclis üyeleri, Okul Müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Programda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Türk Halk ve Türk Sanat Müziği Öğretmenler Korosu davetlilere eşsiz bir müzik ziyafeti yaşattı. Programa katılan öğretmenler keyifli anlar yaşadı.

“ÖĞRETMENLER HAYATIMIZIN BİR PARÇASI”

Programa katılarak öğretmenlere karanfil takdim eden ve tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutlayanArnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı; “Öğretmen dediğimizde hepimizin hayatında derin iz bırakan kişileri hatırlıyoruz. Hayatın her anında öğretmenlerimiz hayatımızın parçası. Unutamadığımız hatıralarımızı ilerleyen zamanlarda daha da iyi hissediyoruz. Öğretmenler Günü’müzü her yıl geleneksel olarak tertip ediyoruz. Onların sevinçlerine, bu anlamlı günlerine destek vermek maksadıyla biraradayız. Nice seneler diliyoruz. İyi ki varlar”diye konuştu.

Öğretmenler Günü’nde mesleğe yemin eden 24 yaşındaki genç öğretmen Damla Er,”1 yılımı doldurdum ve yeminimi ettim. Çok mutluyum ve gururluyum”ifadelerini kullanırken, 28 yaşındaki Fen Bilgisi Öğretmeni Emre Garip de,” Yemin törenini de bugün yapmamız bizim için daha da önemli oldu. Arnavutköy Belediyesi’nin düzenlediği bu organizasyona katıldık. Bizi gururlandırdı, mutlu etti”sözlerini kullandı.

Program sonunda ise; şiir, resim ve kompozisyon gibi çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi.

(FOTOĞRAFLI)