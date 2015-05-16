Arnavut vekil: Erdoğan açtığı cami karşılığında 'Türk okullarını kapatın' dedi, böyle kardeşlik mi olur?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önceki gün Arnavutluk’ta yetkililerden Gülen cemaatine ait Türk okullarının kapatılmasını istemesine, iktidardaki Sosyalist Parti’nin Tiran Milletvekili Ben Blushi'den tepki geldi. Meclis toplantısında konuyu gündeme getiren Blushi, Arnavutluk'un Başkenti Tiran’a bağlı Preza'da köyünde açılan Tarihi Kaleiçi Camisinin açılması karşılığında kendilerinden "Türk okullarının kapatılmasını talep ettiklerini söyledi. "Böyle kardeşlik olur mu" diyen Blushi, Zaman'da yer alan haber göre şunları söyledi:

“Şimdiye kadar insan öldürmeyen bir terör örgütü görmedim. Gülen Hareketi’nin de kimseyi öldürdüğünü görmedim. Erdoğan’ın kapatmak istediği bu okullar, Arnavutluk’ta binlerce öğrenciye yardımcı oldu.” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu talebi bir dost mu yoksa bir baba edasıyla mı yaptığını sorgulayan milletvekili, “Böyle bir talepte bulunan kardeş veya dost gördünüz mü? Bir baba gibi mi söyledi? Bizim babamız o değil, İsmail Kemal’dir. Terör örgütleri BM Güvenlik Konseyi kararıyla ilan edilir. Hiçbir ülkenin cumhurbaşkanı başka bir ülkeye gidip de böyle bir şey isteyemez.”