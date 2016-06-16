Arnavut inadı tuttu, Fransa golleri uzatmalarda buldu

Fransa'da düzenlenen 2016 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2016) A Grubu ikinci maçında, turnuvanın evsahibi Fransa ile Arnavutluk karşı karşıya geldi.

Seyircisinin desteğiyle maça hızlı başlayan ve topa daha fazla sahip olan Fransa, pozisyona girmekte zorlandı. Arnavutluk'un ise ani ataklarla rakip kaleye gitmeye çalıştığı ilk yarı, golsüz berabere tamamlandı.

İkinci devrede de Arnavutluk kalesinde baskı kurmaya çalışan Fransa, bir türlü çerçeveyi bulamadı. 69. dakikada sol kanattan etkili gelen Fransa'da, Giroud'nun kafa vuruşu yan direkten döndü.

Fransa, son 20 dakikası Arnavutluk kalesinde oynanan mücadelenin 90. dakikasında 1-0 öne geçti. Oyuna sonradan giren Griezmann, Rami'nin sağ kanattan yaptığı ortada, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.

Payet, 90+5'inci dakikada kaydettiği golle Fransa'nın maçı 2-0 kazanmasını sağladı.

Bu sonuçla Fransa, puanını 6'ya yükseltti. İlk kez bir uluslararası turnuvaya katılan Arnavutluk ise ikinci maçından da eli boş döndü.

Grubun diğer maçında İsviçre ile Romanya 1-1 berabere kaldı.