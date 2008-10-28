''Arnavut inadı''



Turkcell Süper Lig takımlarından Hacettepe, yabancı futbolcu tercihini Arnavutlardan yana kullandı. 6 senedir aynı takımda oynayan ''Arnavut üçlü'' şimdi Hacettepe için ter döküyor.





Yabancı oyuncu transferlerinde yaşanan uyum sorununu kısa sürede aşmayı hedefleyen mor-beyazlılar, uzun yıllar aynı takımda forma giyen Arnavut futbolcular Xhevahir Sukaj, Admir Teli ve Gilman Lica'yı transfer etti.



Arnavutluk Futbol Ligi'nde mücadele eden Vllaznia takımında 6 sezon beraber oynayan Sukaj, Teli ve Lica, bu yıl da Hacettepe'ye transfer olarak birlikteliklerini sürdürdüler.



Arnavutluk Ümit Milli Takımı'nda da Lica ile beraber oynadıklarını belirten 21 yaşındaki Sukaj, takım arkadaşıyla sahada iyi anlaştıklarını söyledi. Birlikte Arnavutluk Kupası'nı kazandıklarını kaydeden Sukaj, ''Lica ile 7-8 yaşlarındayken beraber futbola başladık. İkimiz de 15 yaşında Vllaznia'da profesyonel olduk. Ümit Milli Takımı'nda da beraber oynuyoruz. Tiran'ı 2-0 yendiğimiz kupa maçında takımızın gollerini Lica ile ben atmıştık. Bu bizim için çok daha sevindirici olmuştu. Saha dışında olduğu gibi saha içinde de iyi anlaşıyoruz'' diye konuştu.



Arnavutluk'ta Vllaznia takımından 1 yıllığına transfer olduğu Elbasan ile şampiyonluk yaşayan Sukaj, Turkcell Süper Lig'de ise henüz golle tanışamamanın sıkıntısını yaşıyor. İlk golü bulduktan sonra çok gol atacağına inandığını söyleyen Arnavut golcü, ''Hacettepe'de eski takım arkadaşlarımla görev almak benim için iyi bir şans. Çünkü birbirimizin özelliklerini biliyoruz. Henüz ligde golle tanışamadım. Ancak geçen sezon Arnavutluk liginde ilk golümü 8. haftada atmıştım. Ardından gollerimin devamı geldi ve sezonu 21 golle tamamladım. Umarım bundan sonra da gollerimi Hacettepe için atarım. İlk golü bulduğumda gerisinin de geleceğine inanıyorum. (A) Milli Takım kadrosunda yer alabilmem için, önce takımımda forma giyip performansımı arttırmalıyım. Bunun için elimden geleni yapıyorum'' dedi.



Üçlünün en tecrübelisi 27 yaşındaki Admir Teli ise Sukaj ve Lica ile bir aile gibi olduklarını anlattı. Henüz ailelerini Türkiye'ye getirmediklerini ve tesislerde kaldıklarını ifade eden Teli, sporun dışında kalan zamanların büyük bir bölümünü de birlikte geçirdiklerini kaydetti.



Sukaj ve Lica ile 6 yıldır beraber olduklarını, Vllaznia'dan da Hacettepe'ye beraber geldiklerini belirten Teli, bu birlikteliğin takımın oyununa pozitif yönde yansıyacağını düşündüğünü söyledi.



Uyum sorunu yaşamadıklarını ve bunun zaman içinde takıma da katkı sağlayacağını kaydeden Teli, ''Bu arkadaşlığımızı daha uzun yıllar sürdürmek isterim. Çünkü farklı ülkede, aynı takımda görev almak işimizi daha da kolaylaştırıyor. Burada yabancılık hissetmiyoruz. Aynı dili konuştuğumuz için birbirimizin sorunlarını dinleyip yardımcı olabiliyoruz. Bu tür birliktelikler her zaman olmaz. Biz bunun değerini biliyoruz'' diye konuştu.



Tecrübeli defans oyuncusu Admir Teli, Arnavutluk (A) Milli Takımı'nda da forma şansı buluyor.



Hacettepe'de güzel bir ortamın bulunduğunu ve yabancılık hissetmediklerini dile getiren 21 yaşındaki genç futbolcu Lica da mor-beyazlı takımda, yöneticilerden, futbolculara kadar herkesten ilgi ve destek gördüklerini söyledi.



İlgiden memnun olduklarını belirten Lica, ''Gösterilen ilgi ve misafirperverlik bize sanki evimizdeymiş gibi bir ortam hissettiriyor. Bunun karşılığını vermek istiyoruz. Takımda çok iyi bir arkadaşlık var. Aile gibiyiz. Ayrıca yemek kültürümüz de birbirine yakın. Daha önce de birlikte aynı takımda görev aldığım arkadaşlarımla burada da birlikte olmaktan çok mutluyum'' dedi.



Sukaj ile birlikte Arnavutluk Ümitli Milli Takımı'nda da görev yaptıklarını anlatan Lica, bundan sonraki hedefinin ise (A) Milli Takım olduğunu söyledi.



Lica, ''(A) Milli Takım teknik direktörümüz, daha zor bir ligde forma giyerek tecrübe kazanmam gerektiğini söyledi. Hacettepe formasıyla zor ve kaliteli bir ligde mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Slovenya ile Kasım ayında yapılacak özel maçta milli takıma davet edilmeyi bekliyorum'' diye konuştu.

