Armstrong'un 7 madalyası geri alınıyor!

ABD Anti-Doping Ajansı (USADA), dünyaca ünlü bisikletçi Lance Armstrong'un Fransa Bisiklet Turu'nda kazandığı 7 madalyasını geri almaya hazırlanıyor. Bir dönem kanserle mücadele eden Armstrong, doping suçlamaları nedeniyle yargıya gitmeyeceğini açıklamıştı.

ABD 'li bisikletçi Lance Armstrong'un kariyeri başarılarla dolu. Bisiklet sporunun en önemli organizasyonu olan Fransa Bisiklet Turu'nu aralıksız 7 kez kazanarak gelmiş geçmiş en büyük bisikletçi olarak kabul edilen Lance Armstrong'un kazandığı madalyalar, ABD Anti-Doping Ajansı tarafından elinden alınacak. ABD Anti-Doping Ajansı USADA'dan yapılan açıklamada, bisikletçi Lance Armstrong'un Fransa Bisiklet Turu'nda kazandığı 7 madalyanın geri alınacağı ve ömür boyu bisiklet yarışmalarından men edileceği açıklandı.

Hukuk mücadelesini bırlaktı

1996 yılında yakalandığı testis kanserini yenen Armstrong, USADA'nın vereceği kararı beklemeden, doping suçlamaları nedeniyle artık yargıya gitmeyeceğini açıklamıştı. Ünlü bisikletçi Lance Armstrong'un yargıya başvurmama kararı büyük bir sürpriz olarak karşılanmıştı. 1999 yılından bu yana doping suçlamalarına karşı mücadele verdiğini belirten Armstrong, "Bir zaman geliyor, artık yeter diyorsunuz" şeklinde konuşmuştu.

Yargı yoluna başvurmayacağını açıklayan Lance Armstrong, USADA'nın Fransa Bisiklet Turu'nda kazandığı madalyaları geri alma hakkına sahip olmadığını da iddia ediyor.

'UCI kararımızı tanımak zorunda'



USADA Başkanı Travis Tygart ise, Dünya Bisiklet Birliği UCI'nin Dünya Anti-Doping sözleşmesinin altında imzası bulunduğunu hatırlatarak, Armstrong'la ilgili verdikleri kararı tanımak zorunda olduğunu söyledi.

USADA Başkanı Travis Tygart, “Bu tür bireysel sporlarda ömür boyu men cezaları, şimdiki ve gelecek jenerasyonları koruma altına alır. Gelecekteki yarışma ruhunun kaybolmaması için böyle yaptırımlara ihtiyacımız var” ifadelerini kullanmıştı.

Soruşturma başlatılmış

ABD Anti-Doping Ajansı, doping suçlaması nedeniyle Lance Armstrong hakkında soruşturma açmıştı. Lance Armstrong'la birlikte US Postal, Astana ve Radioshack’te onunla birlikte çalışan takım menajeri Johan Bruyneel, doktorlar Pedro Celaye, Luis Garcia del Moral, Michele Ferrari, Jose Marti de suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı.

Ekibi cezalantırılmıştı

Ünlü bisikletçi Lance Armstrong'un doktoru Luis Garcia del Moral, Armstrong’un özel danışmanı Michele Ferrari ve antrenör Jose Marti, anti-doping kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle bisiklet sporundan uzaklaştırılmışlardı.(ntvmsnbc)