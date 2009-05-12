Armstrong'a mali kriz engeli



Lance Armstrong'un takımı Astana küresel mali kriz nedeniyle zor durumda. Astana mali yapısını ay sonuna kadar düzeltmez ise yarışlara katılmasına izin verilmeyecek.







Armstrong'un takımı, Kazakistan destekli Astana, küresel mali krizden en fazla etkilenen takımların başında geliyor. Son olarak Kazakistan Ulusal Havayolları'nın sponsor desteğini çektiği takım, devlete bağlı bir holding tarafından finanse ediliyor. Ancak kriz nedeniyle büyük zarar açıklayan holding, bir süredir ne sürücülere ne de takım çalışanlarına paralarını ödeyebiliyor.



Bu duruma son vermek isteyen Uluslararası Bisiklet Birliği, Astana'ya ultimatom verdi ve mali yapısını düzeltmesi için ay sonuna kadar süre tanıdı.



Takım yöneticisi Johan Bruyneel, sorunun giderilememesi halinde, Astana'nın yarışlara katılmasına izin verilmeyeceğini açıkladı. Mali kriz, Lance Armstrong'un 8. Kez Fransa Bisiklet Turu'nu kazanma hayallerinin önüne de set çekebilir.



