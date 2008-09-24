Armstrong Kazakistan'da

7 kez Fransa Bisiklet Turu şampiyonu olan ABD'li bisikletçi Lance Armstrong, Kazakistan'ın Astana kulübü ile anlaştı.



Kazakistan Bisiklet Federasyonu yetkilisi Nikolai Proskurin, 1999-2005 yılları arasındaki Fransa Turu yarışlarının şampiyonu Armstrong'un, kariyerine bundan böyle Astana kulübünde devam edeceğini bildirdi.



37 yaşındaki bisikletçinin, gelecek hafta çarşamba günü basına tanıtılacağını ifade eden Proskurin, tecrübeli sporcunun ilk yarışına, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde çıkacağını söyledi.



Armstrong, daha önce Motorola, Cofidis ve US Postal takımları için pedal çevirmişti.



Kazakistan takımı, sporcusu Alexander Vinokourov'un dopingli çıkması nedeniyle geçen yılki Fransa Bisiklet Turu'ndan çıkarılmıştı.

