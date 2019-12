Armstrong, kanserle mücadele için geri dönüyor

Fransa Bisiklet Turunu 7 kez kazanan, Amerikalı bisiklet sporcusu Lance Armstrong, kanser hastalığıyla mücadele için dünya çapında bir kampanya başlatmak amacıyla, "Avustralya'dan Fransa'ya" yarışlara geri döneceğini bildirdi.



Profesyonel spor yaşamına dönme kararını ilk kez 9 Eylül'de açıklayan bisiklet yarışçısı Armstrong, ABD'nin eski başkanlarından Bill Clinton tarafından 2005'te kurulan "Clinton Dünya Girişimi" adlı forumun dördüncüsünün açılışında, yarışlara dönüşünün ayrıntılarını kamuoyuna açıkladı.



Armstrong, sağlık, eğitim ve küresel ısınma alanlarında beyin fırtınasını amaçlayan ve Bill Clinton tarafından açılışı yapılan forumdaki konuşmasında, "Dünyada her gün 22 bin kişi kanserden ölüyor. Bu, bütün dünyanın sağlık problemidir. Sahip olduğumuz tedavi yöntemleriyle bu yaşamların üçte birini kurtarabiliriz" dedi.



Şampiyon bisikletçi, yarışlara Avustralya'dan başlayacağını ve 2009 Fransa Bisiklet Turunda da yarışacağını belirtti.



Testis kanserini yenmeyi başaran sporcu, daha öhce yayımladığı açıklamada, Tour de France'ı 8. kez kazanmayı hedeflediğini belirterek, "Çocuklarımla, ailemle ve yakın dostlarımla konuştuktan sonra 2009'da profesyonel bisiklet yarışlarına geri dönmeye karar verdim" demişti.



Armstrong, profesyonel spor yaşamına dönmeye karar vermesinin nedenini her yıl dünyada 8 milyon insanın ölümüne neden olan ve AIDS, sıtma ve verem hastalıklarının toplamından daha fazla can alan kanser hastalığına karşı uluslararası bir strateji başlatmak şeklinde açıklamıştı.