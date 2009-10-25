Armstrong, İtalya bisiklet turunda yok

Lance Armstrong'un yeni sezonda İtalya bisiklet turu'na katılmaması bekleniyor. Amerikalı sürücü, İtalya turu ile aynı döneme denk gelecek California turu'nda yarışacağını açıkladı.



Lance Armstrong paylaşım sitesi Twitter'da yayımladığı mesajda, gelecek sezona ilişkin planlarını açıkladı. Efsanevi sürücü, mesajında "2010'da California bisiklet turu'na katılmaya karar verdim" ifadesini kullandı.



California turu 16 mayıs'ta başlayacak. Fransa turu'ndan sonra dünyanın en büyük bisiklet yarışı İtalya turu ise 8 mayıs'ta start alacak ve 3 hafta sürecek. Dolayısıyla Armstrong California'da yarışırsa İtalya turu'nda yer alamayacak.



Fransa turu'nda 7 kez zafere ulaşan ve 3.5 yıl yarışlardan uzak kalan Armstrong ilk kez bu sezon İtalya turu'na katılmış ve 12.olmuştu. 38 yaşındaki sürücü bunun ardından ise Fransa turu'nu üçüncülükle tamamlamıştı.



Bu yıl Astana takımı adına yarışan Armstrong, 2010 sezonunda yeni kurulan Radioshack adına mücadele edecek.