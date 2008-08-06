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Armoni Yolculuğu

24 Mart günü Olimpiyat’ın dogum Atina’da yakılan meşale, 31 Mart’ta Pekin’e geldi, altı kıtayı dolaşıp evine dönecek olan Olimpiyat ateşinin seneki seyahatine ‘Armon

06 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

Olimpiyat meşalesinin tam 129 gün süren yolculugu 8 Agustos günü Pekin Olimpiyat Stadı’nda
sonlanacak. 137.000 kilometrelik yol 1936 Berlin Olimpiyatları’ndan bu yana en uzun mesafe olarak kayıtlara geçti. 24 Mart günü Olimpiyat’ın dogum Atina’da yakılan meşale, 31 Mart’ta Pekin’e geldi, altı kıtayı dolaşıp evine dönecek olan Olimpiyat ateşinin seneki seyahatine ‘Armoni Yolculugu’ adı verildi.

Pekin Olimpiyatları’na özel tasarlanan meşale için Çin kültüründe ‘şanslı bulut’ olarak bilinen desen seçildi. Alüminyumdan yapılan kaplaması ile 72 cm uzunlugunda ve 985 gr agırlıgındaki meşale, saatte 65 km hızında rüzgarda sönmeyecek şekilde üretildi.

Olimpiyat ateşi 3 Nisan’da Istanbul’daydı. Sultanahmet Meydanı’ndan Taksim Meydanı’na getirilen meşale, Türkiye’de yaşayan Uygur Halkı tarafından Çin dış politikasını protesto eden gösterilerle karşılandı.

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