Armağan Çağlayan: İki yıl önce 70-85 TL arası para harcadığım pazar alışverişine bu hafta 200 TL harcadım!

Armağan Çağlayan, sebze-meyve ürünlerindeki fiyat artışına tepki gösterdi. İki yıl önce 70-80 liraya yaptığı Pazar alışverişinin aynısını şimdi 200 lira harcadığını belirten Çağlayan, “Geçen süre 2 yıl!” diye yazdı.
Armağan Çağlayan sosyal medya hesabı Twitter’dan, “Ayvalık’ta yaşamaya başladığım ilk zamanlarda perşembe pazarına çıkıp, haftalık alışverişe 70-85 TL arası para harcıyordum. Bu hafta aynı alışverişe 200 TL harcadım. Geçen süre 2 yıl!” ifadelerini kullandı.
Çağlayan’ın paylaşımı şöyle: