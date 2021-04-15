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Armağan Çağlayan: İki yıl önce 70-85 TL arası para harcadığım pazar alışverişine bu hafta 200 TL harcadım!

15 Nisan 2021 11:38

Armağan Çağlayan, sebze-meyve ürünlerindeki fiyat artışına tepki gösterdi. İki yıl önce 70-80 liraya yaptığı Pazar alışverişinin aynısını şimdi 200 lira harcadığını belirten Çağlayan, “Geçen süre 2 yıl!” diye yazdı.

Armağan Çağlayan sosyal medya hesabı Twitter’dan, “Ayvalık’ta yaşamaya başladığım ilk zamanlarda perşembe pazarına çıkıp, haftalık alışverişe 70-85 TL arası para harcıyordum. Bu hafta aynı alışverişe 200 TL harcadım. Geçen süre 2 yıl!” ifadelerini kullandı.

Çağlayan’ın paylaşımı şöyle:

 

 

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