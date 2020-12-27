Arkeologlar Pompei'de bir açık büfe buldu

Araştırmacılar, İtalya'nın antik çağ kenti Pompei'de koruma altındaki alanda bir açık büfe bulduklarını açıkladı. Çok renkli desenlerle dekore edilmiş ve yanardağ külü tarafından donmuş açık büfe, arkeologların bir yıllık çalışma sonucu tamamen ortaya çıktı.

The Guardian'da yer alan habere göre, İtalya'nın Napoli kenti yakınlarındaki Vezüv Yanardağı'nın MS 79'da patlamasıyla lavlar altında kalan Pompei kentinde 2 bin ila 25 bin arasında insanın öldüğü düşünülüyor. Arkeologlar bölgede yıllardır keşifler yapıyor.

Pompei'de koruma altındaki bölgede geçen yıl bulunan açık büfe renkli desenleriyle döneme ve insanların alışkanlıklarına da ışık tuttu. Arkeologlar, büfenin üzerindeki çizimlerden muhtemelen menüde olan ördek ve horoz gibi hayvanları keşfetti.

Ekip, büfenin çevresindeki kaplardan ördek, keçi, balık, salyangoz yendiğini tespit etti. Bir kavanozun dibinde ise ezilmiş bakla olduğu keşfedildi.

Pompei Arkeolojik Parkı Genel Müdürü Massimo Osanna "Pompei'de günlük yaşama tanıklık etmenin yanı sıra bu açık büfeyle birlikte ilk kez bir alanı tamamen kazmış olduk" dedi. Osanna "Büfe sahipleri tarafından hızla terk edilmiş olabilir" dedi.

Son azılarda bir su kulesi ve çeşmenin yanı sıra 50 yaşlarında hayatını kaybettiği düşünülen bir insan vücudu kalıntısı bulundu.

Pompei, İtalya'nın Roma kentindeki Kolezyum'dan sonra en çok ziyaret edilen bölge.