'Arkdaşlarım olmadan ben bir hiçim'

T24 -

Messi, Alman spor dergisi Kicker'de yayınlanan röportajında, Arsenal'e attığı 4 golden dolayı gurur duyduğunu belirterek, ''Ancak önemli olan galibiyetti. Gollerime rağmen takım olarak iyi oynadığımız için kazandık. Takım arkadaşlarım olmadan ben bir hiçim'' dedi.Karşılaşmada attığı goller ile ilgili yorumda bulunan Messi, ilk golü uzun bir zaman unutmayacağını, üçüncü golünün de hoşuna gittiğini, önemli maçlarda böyle goller atmanın güzel olduğunu, görevinin gol atmak olduğunu ifade etti.Messi, takım olarak çok yoğun çalıştıklarını ve takım içinde çok iyi anlaştıklarını ve "10 numara"yla oynamayı da sevdiğini ifade etti.''Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde gol krallığı yarışında ilk sıradasınız. Bu sizin için ne ifade ediyor?'' sorusuna ise ''Her 2 gol krallığını da almam güzel olur, ancak ben gollerimi saymıyorum ve atamadığım zaman da bunu fazla düşünmüyorum. Goller kendiliğinden geliyor'' karşılığını verdi.