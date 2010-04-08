T24 LogoT24 Logo
Spor

'Arkdaşlarım olmadan ben bir hiçim'

Bercelona'nın yıldız oyuncusu Lionel Messi, maçı takım olarak iyi oynadıkları için kazandıklarını söyledi.

08 Nisan 2010 03:00

T24 - Avrupa Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Arsenal'i yenerek yarı finale kalan Bercelona'nın Arjantinli yıldız oyuncusu Lionel Messi, maçı takım olarak iyi oynadıkları için kazandıklarını söyledi.





Messi, Alman spor dergisi Kicker'de yayınlanan röportajında, Arsenal'e attığı 4 golden dolayı gurur duyduğunu belirterek, ''Ancak önemli olan galibiyetti. Gollerime rağmen takım olarak iyi oynadığımız için kazandık. Takım arkadaşlarım olmadan ben bir hiçim'' dedi.


Karşılaşmada attığı goller ile ilgili yorumda bulunan Messi, ilk golü uzun bir zaman unutmayacağını, üçüncü golünün de hoşuna gittiğini, önemli maçlarda böyle goller atmanın güzel olduğunu, görevinin gol atmak olduğunu ifade etti.


Messi, takım olarak çok yoğun çalıştıklarını ve takım içinde çok iyi anlaştıklarını ve "10 numara"yla oynamayı da sevdiğini ifade etti.


''Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde gol krallığı yarışında ilk sıradasınız. Bu sizin için ne ifade ediyor?'' sorusuna ise ''Her 2 gol krallığını da almam güzel olur, ancak ben gollerimi saymıyorum ve atamadığım zaman da bunu fazla düşünmüyorum. Goller kendiliğinden geliyor'' karşılığını verdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24