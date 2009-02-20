Arkasspor'un rakibi Athlopedion Patras



Arkasspor, GM Capıtal Erkekler Avrupa Çalenç Kupası çeyrek finalinde Yunan temsilcisi Enosi Athlopedion Patras ile eşleşti.





GM Capıtal Erkekler Avrupa Çalenç Kupası çeyrek finalinde Fransız temsilcisi Tourcoing L.M'yi altın set sonucunda saf dışı bırakan Arkasspor'un dörtlü finaldeki rakibi belli oldu.



İzmir temsilcisi, 21 Mart'ta oynanacak dörtlü finalin ilk maçında çeyrek finalde Galatasaray'ı eleyen Yunan temsilcisi Enosi Athlopedion Patras ile eşleşti.



Mavi Beyazlılar, bu maçı kazanmaları durumunda bir sonraki gün Romanya'dan Tomis Constanta ile Polonya'dan Jastrzebski Wegiel SA takımları arasındaki maçın galibi ile finalde karşılaşacak.



Arkasspor, ilk maçını kaybetmesi durumunda üçüncülük-dördüncülük maçı oynayacak.



Yunan temsilcisi ilk turu maç yapmadan geçmiş, ikinci turda Romanya'dan Dinamo Bükreş'i, üçüncü turda Fransa'dan AS Cannes'ı, dördüncü turda da Macaristan'dan Kometa Kaposvar takımlarını elemişti.



Arkasspor'un basın sözcüsü Uğur Özden, ''Yunan temsilcisi Enosi Athlopedion Patras'ın bir önceki turda Galatasaray ile oynaması bizim için bir avantaj. Takım hakkında Galatasaray'dan bilgi alabileceğiz. Tabii ki bu seviyeye gelen takımlar, bundan sonra sahada gösterdiği mücadele ile var olacaktır. Dörtlü finale ev sahipliği için 22 Şubat'a kadar başvurular devam ediyor. Şu an için Romanya'nın talip olduğunu biliyoruz. Ancak inşallah İzmir olur. İzmir'in seçilmesi, Türk voleybolu adına ivme kazandıracaktır. Bu konuda çok istekliyiz'' dedi.

