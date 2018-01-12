Arkasspor'un konuğu Maliye Piyango

İZMİR, (DHA)- EFELER Ligi\'nde ikinci yarının ilk maçında geçen hafta deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta\'yı 3-1 mağlup eden Arkasspor, yarın evinde Maliye Piyango ile karşı karşıya gelecek. Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi\'nde oynanacak müsabaka saat 15.00\'te başlayacak. İzmir ekibinde tedavisi süren orta oyuncu Matic forma giyemeyecek.

Ligin ilk yarısında Ankara\'da oynanan maçı 3-0 kazanan 3\'üncü sıradaki Arkasspor, 6\'ncı basamaktaki rakibini bir kez daha mağlup etmeyi hedefliyor. Basın Sözcüsü Uğur Özden, \"Taraftarlarımızı destek için salona davet ediyoruz\" dedi. Jeopark Kula Belediyespor ise 14.00\'te İnegöl Belediyespor\'u konuk edecek.