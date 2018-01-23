Arkasspor'un konuğu İnegöl Belediyespor

İZMİR, (DHA) - EFELER Ligi\'nde son olarak deplasmanda lider Ziraat Bankası\'nı 3-2 mağlup eden Arkasspor, yarın evinde İnegöl Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi\'nde oynanacak müsabaka saat 19.00\'da başlayacak. Ligde 3\'üncü sırada yer alan İzmir ekibi sezonun ilk yarısında 3-1 mağlup ettiği 10\'uncu basamaktaki Bursa temsilcisini bir kez daha yenerek 2\'de 2 yapmayı hedefliyor.

Basın Sözcüsü Uğur Özden, \"Bu ligde neler başarabileceğimizi lider Ziraat Bankası’nı mağlup ederek gösterdik. Kalan maçları kazanmak ve Play-Off’a avantajlı başlamak istiyoruz. İnegöl Belediyespor karşısında iyi oyunumuzu galibiyetle süslemek istiyoruz\" dedi.